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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير بسام راضي يكشف تفاصيل زيارة وفد إيطالي رفيع المستوى لـ مصر

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تداعيات قرار الحكومة الإيطالية بإسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما لدي مصر.

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السفير بسام راضي: إيطاليا الشريك الأول التجاري لمصر في أوروبا.. فيديو

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السفير بسام راضي يشرح مكونات العاصمة الإدارية والمقاصد السياحة في مصر| فيديو

أكد السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، لافتا إلى أن علاقات البلدين وطيدة وتتركز في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين.

 

عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر

وقال راضي إن إيطاليا تنظر لمصر نظرة ملموسة، خصوصا وأنها الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، معلنا عن عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس حكومة إيطاليا.

وأوضح أن إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما لدي مصر، يأتي ضمن برنامج بدأت إيطاليا تطبيقه منذ 2001 ويكون عبارة عن تبادل الديون بالمشروعات في الدولة المدينة، وذلك من خلال مشروعات الزراعة والصناعة وتبادل الخبرات والتجارة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن برنامج إسقاط الديون ممتد حتى 2024.

وقال سفير مصر في إيطاليا إن إيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية مختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية الصعوبة، وهي تري أن مصر مفتاح المنطقة وبوابة لإفريقيا.

وأشار إلى أن هناك تفاهم مصري – إيطالي في المجال السياسي والاقتصادي، منوها بأن الشركات الإيطالية  العاملة في مصر تاريخية وتعمل منذ زمن طويل في الاستثمار والزراعة وغيرها من مجالات العلاقات الاستراتيجية.

السفير بسام راضي الإعلامية عزة مصطفى التاريخ والحضارة التبادل التجاري الإعلامية عزة مصطفى ب إيطاليا العاصمة الادارية الزراعة والصناعة

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