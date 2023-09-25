السفير بسام راضي: إيطاليا الشريك الأول التجاري لمصر في أوروبا.. فيديو

تحدث السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن العلاقات المصرية الإيطالية.

وقال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك تطور كبير ملحوظ آخذ في التنامي بين مصر وإيطاليا".

وأضاف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا،: "بداية تطور العلاقات كانت في لقاء رئيسة وزراء إيطاليا مع الرئيس السيسي على هامش قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، وكانت بداية لانطلاق العلاقات وعودتها للمسار الطبيعي"، لافتا: "مصر وإيطاليا دولتان لهما حضارة كبيرة جدا".

وأشار السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا،: "هناك نشاط كبير في العلاقات بين البلدين، وهناك حجم من التجارة والمشروعات فضلا عن الاهتمام الكبير بمصر خلال الفترة الماضية"، موضحا: "مصر تعتبر مركز ثقل للمنطقة، ومركز للأمن والاستقرار وتعتبر الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا"، مؤكدا: "النظرة الإيطالية لمصر إيجابية جدا".

