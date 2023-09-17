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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضى فى ندوة بروما: الحضارة المصرية ما زالت تكشف عن أسرارها المذهلة

بسام راضى فى الندوة
بسام راضى فى الندوة العلمية بـ روما

أكد السفير بسام راضى سفير مصر في روما ، أن اكتشاف الممر الذي أثار شغف العالم في هرم خوفو لمعرفة ما بداخله، ويتسابق الجميع لمتابعة مجهودات العلماء المصريين والأجانب، حتى الوصول لما بداخله من أسرار في المستقبل تكشف وتجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة التى مازالت تبوح بأسرارها المذهلة منذ آلاف السنيين.

وأوضح السفير راضي، أن اكتشاف الممر هو "الأهم في القرن حتى الآن"، وأشار إلى أن آثار مصر ليست لها مثيل وهذا الكشف سيكون له تأثير بلا شك على السياحة الوافدة لمصر، حيث سيمثل مقصدا سياحيا جديدا يقبل عليه السائحون ليشاهدوا تفاصيل الكشف الأثري المهم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها السفارة المصرية في روما، في إطار جهودها للترويج للسياحة المصرية، ندوة علمية متخصصة داخل مقر الاكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة روما لشرح الاكتشاف الاخير الذي تم داخل الهرم الاكبر خوفو بمشاركة الدكتورة هبة يوسف مديرة الاكاديمية باستضافة الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والمشرف على مشروع الفريق البحثي الذي توصل الى اكتشاف ممر جديد اعلى مدخل الهرم الاكبر بالوجه الشمالي للهرم.   

وشرح الدكتور هاني هلال ، خلال الندوة الذي حضرها كبار العلماء الايطاليين المتخصصين في هذا المجال وكذلك شركات السياحة الايطالية خلفية علمية للبحث والمشروع، موضحا أنه تم استخدام تقنيات فائقة التطور حميدة وغير ضارة لمسح الأهرامات، وهي الأشعة تحت الحمراء، ورصد جزيئات الميون الكونية، والجيورادار، والقياسات الصوتية، والمحاكاة والتحليل المعماري الرقمي ثلاثي الأبعاد.

وعرض الدكتور هاني هلال، فيلما تفصيلاً من موقع الاكتشاف يشرح الممر الذي تم اكتشافه والجهود التي قام بها الفريق البحثي، وهو ممر أفقي ويبلغ طوله التقريبي ٩ أمتار ويقع خلف المدخل الشمالي مباشرة، مضيفًا أن الاكتشاف التاريخى تم بمجهود مشترك على مدار ٨ سنوات من قبل فريق علمى من مصر وعدد من المراكز البحثية الدولية الفرنسية والألمانية والكندية واليابانية، وباستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وهو الاكتشاف الذي بلا شك سيفتح الباب امام معرفة اسرار الهرم الاكبر وكيفية بناءه.

من جانبه، أعرب السفير راضي عن التهنئة لفريق البحث العلمى برئاسة الدكتور هانى هلال على الكشف الاثري الجديد.

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