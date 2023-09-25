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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من بيع المخدرات بمطروح

الداخلية
الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) من ضبط 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة. 

وأفادت بيان وزارة الداخلية أن التشكيل العصابي يقوم بالتربح من تجارة المخدرات وجمع مبالغ مالية كبيرة لغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات والدراجات النارية) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وأوضح البيان، أن تلك الممتلكات قُدرت بـ (100مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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