الداخلية تكثف حملاتها لضبط تجار العملة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أسفرت الجهود فى مديرية أمن بنى سويف عن ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (حاصل على دبلوم ، شريك بمحل) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.