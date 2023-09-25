عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكثف حملاتها لضبط تجار العملة بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أسفرت الجهود فى  مديرية أمن بنى سويف عن ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (حاصل على دبلوم ، شريك بمحل) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

موضوعات متعلقة

حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون بـ 3 محافظات

بمناسبة المولد النبوي وانتصارات أكتوبر. زيارتين استثنائيتين لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

تحرير 2213 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حملات أمنية مكبرة على مروجي المخدرات بأسوان ودمياط

خادمة تسرق مشغولات ذهبية من منزل بأسيوط

لتوفير الكهرباء.. تحرير 228 محضرا للمحلات المخالفة لمواعيد الغلق

قاوم حتى الموت.. تفاصيل مصرع سائق توك توك على يد شخصين بالقليوبية

هيدرو وسلاح نارى .. القبض على عاطل يتاجر فى المخدرات بالشرقية

ترشيحاتنا

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

السيسي: الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص للتنمية في مصر

السيسي : مساعدة الاقتصاديات الناشئة والضعيفة من الأشياء المطلوبة

السيسي: عملنا بكل قوة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر

الرئيس السيسي : محفظة البنك الآسيوي للاستثمار 100 مليار دولار بتصنيف فيتش

علاوة غلاء المعيشة والتصالح في مخالفات البناء.. أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج نزلات البرد الحادة

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. اطلالات ياسمين صبري متنوعة

فيديو

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ