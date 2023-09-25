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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز الداخلة: استمرار توسعة طبانات طريق الدهوس القلمون لتأمين السيارات

أعمال التوسعه
أعمال التوسعه

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار توسعة طبانات طريق موط - القلمون، وذلك بمعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الداخلة وبمشاركة الوحدة المحلية لقرى القلمون وإدارة الطرق بالداخلة ومعدات الأهالى وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وخاصة سائقي عربات الكارو والدراجات النارية وللحد من تكرار الحوادث فى هذه المنطقة الأكثر خطورة وخاصة فى فترة المساء، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة ميادين وشوارع وطرق المركز.

 

لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك.. نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد البنك الأهلي



وفي سياق متصل، تستكمل الوحدة المحلية لمركز الداخلة تنفيذ حملة نظافة شاملة وتحسين بيئة وإزالة اشغالات بقرية العوينة بالاشتراك مع الوحدات المحلية لقرى المركز ومنها قرية العوينة وشملت أعمال الحملة اليوم البدء فى نقل الاعمدة لتوسعة الشارع الرئيسى بالقرية، ورفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات، وتمهيد وتسوية وتسوية الشوارع العامة والداخلية ورشها بالمياه ، بمعدات الوحدة المحلية.

أعمال تطوير ازالة اشغالات الإشغالات اشتراك البنك الاهلي الإشتراك أكثر خطورة الوادي الجد المواطنين المساء المخلفات تفعيل بروتوكول التعاون تطوير ورفع كفاءة سلامة المواطنين و نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ الوادي

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