رئيس مركز الداخلة: استمرار توسعة طبانات طريق الدهوس القلمون لتأمين السيارات

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار توسعة طبانات طريق موط - القلمون، وذلك بمعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الداخلة وبمشاركة الوحدة المحلية لقرى القلمون وإدارة الطرق بالداخلة ومعدات الأهالى وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وخاصة سائقي عربات الكارو والدراجات النارية وللحد من تكرار الحوادث فى هذه المنطقة الأكثر خطورة وخاصة فى فترة المساء، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة ميادين وشوارع وطرق المركز.





وفي سياق متصل، تستكمل الوحدة المحلية لمركز الداخلة تنفيذ حملة نظافة شاملة وتحسين بيئة وإزالة اشغالات بقرية العوينة بالاشتراك مع الوحدات المحلية لقرى المركز ومنها قرية العوينة وشملت أعمال الحملة اليوم البدء فى نقل الاعمدة لتوسعة الشارع الرئيسى بالقرية، ورفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات، وتمهيد وتسوية وتسوية الشوارع العامة والداخلية ورشها بالمياه ، بمعدات الوحدة المحلية.