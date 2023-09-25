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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

محافظ بني سويف، الدكتور
محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم

 وجه محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة حيال أي محاولات احتكار وإخفاء للسلع، والتصدي للزيادات غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، على أن تكون تلك الحملات في الفترة الصباحية والمسائية وتمتد لأوسع نطاق، وذلك بالتوازي مع إيجاد حلول غير تقليدية لتوفير السلع بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة قدر الإمكان، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن. 


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم /الاثنين/ مع أعضاء الغرفة التجارية ومسئولي قطاع التموين وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، لبحث والاتفاق على تنفيذ حزمة من الإجراءات الخاصة لضبط الأسواق والأسعار والعمل على توافر السلع ومواجهة كافة صور الاحتكار.


وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية تضافر وتكاتف كافة الجهود بين أجهزة المحافظة والتموين والغرفة التجارية، لوضع اقتراحات وحلول مناسبة للتصدي لمشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة السلع الأساسية والخضروات، والتي شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في أسعارها، بسبب حدوث نقص في سلاسل الإمداد نتيجة بعض الأزمات العالمية والدولية والتي كان من أبرزها جائحة كورونا.


وتم استعراض ومناقشة حزمة من الإجراءات والخطوات خلال الاجتماع ، التي تستهدف توفير السلع والتصدي لمحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار، حيث تم تكليف مديرية التموين و الوحدة الاقتصادية بالتنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة شوادر ومنافذ على مستوى المراكز والمدن لبيع السلع بأسعار مناسبة، تحت إشراف مباشر ودائم من نائب رئيس المدينة في كل وحدة محلية، بجانب التنسيق بين الأجهزة الرقابية من مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك لتعزيز وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية والاستهلاكية ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ومن جهة أخرى، وافق رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، على إطلاق مبادرتي " جامعة بلا تدخين" و"علم نفسك بنفسك" وإقامة معرض خيرى للملابس في الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد بكلية التربية.
كما وافق رئيس الجامعة على مشاركة الكلية في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بزراعة 100 مليون شجرة وذلك بالتعاون مع المختصين بالمبادرة من وزارة البيئة وديوان عام المحافظة وفي ضوء التوجه نحو جامعة خضراء.
 

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