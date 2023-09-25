دق ناقوس الخطر.. مأساة في أمريكا بسبب نقص أدوية علاج سرطان الأطفال

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، بأن أطباء سرطان الأطفال يدقون ناقوس الخطر بشأن النقص المتزايد في أدوية العلاج الكيميائي للأطفال.

وتضيف الإمدادات المتضائلة طبقة أخرى إلى أزمة نقص أدوية السرطان التي أجبرت المرضى على اتخاذ خيارات صعبة بشأن العلاج منذ أوائل فبراير.

واتخذت إدارة بايدن خطوات لمعالجة الأزمة، نجحت في بعض الحالات، حيث يقول الأطباء إن النقص في دواءين للسرطان، كاربوبلاتين وسيسبلاتين، تراجع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، تشير التقارير الواردة من مستشفيات الأطفال في جميع أنحاء البلاد إلى وجود مشاكل في إمداد عقارين آخرين للعلاج الكيميائي يستخدمان عادة لعلاج سرطانات الأطفال: فينبلاستين وداكاربازين. هناك دواء آخر للعلاج الكيميائي يستخدم في كثير من الأحيان للأطفال، وهو الميثوتريكسيت، وهو نادر منذ شهر مارس، ولا يزال من الصعب الحصول عليه.

تُستخدم الأدوية الثلاثة لعلاج مجموعة من أنواع السرطان، ولكن في الأطفال، يُستخدم الفينبلاستين والداكاربازين بشكل شائع لعلاج ليمفوما هودجكين.

والميثوتريكسات هو الدواء المفضل لعلاج سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهو السرطان الأكثر شيوعا بين الأطفال.

وتعني مشكلات العرض أنه يجب على الأطباء استبدال الأدوية ببدائل أقل فعالية أو تأخير العلاج حتى تصبح الأدوية متاحة مرة أخرى.

وقال الدكتور دوج هوكينز، رئيس مجموعة أورام الأطفال، وهي منظمة بحثية وطنية: “إنه أمر مدمر. هل يمكنك أن تتخيل أن طفلك قد تم تشخيص إصابته بالسرطان، ويقال لك: نحن نعرف كيفية علاج هذا، لذلك لدينا فرصة بنسبة 70%، وفرصة 80%، وفرصة 90% لعلاج طفلك بالعلاج القياسي، وبالمناسبة، لا يمكننا الحصول على واحدة من تلك العلاجات القياسية”.

أعلنت إدارة بايدن هذا الشهر أن إمدادات الكاربوبلاتين والسيسبلاتين عادت تقريبًا إلى مستويات ما قبل النقص، على الرغم من أن العقارين لا يزالان من بين الأدوية الـ 15 المدرجة على قائمة النقص من قبل البيت الأبيض.

وقالت الدكتورة إليونورا تيبلينسكي، أخصائية أورام الثدي والأمراض النسائية، في مستشفاها في ريدجوود، نيوجيرسي، إن إمدادات الكاربوبلاتين والسيسبلاتين “أفضل بكثير”، إن لم يتم حلها بالكامل.

ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، أعرب زملاؤها الذين يعالجون سرطانات الدم عن مخاوفهم العميقة بشأن توفر عقار فينبلاستين.

وتشمل سرطانات الدم: سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية.