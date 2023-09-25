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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفض تقديم أسلحة لأوكرانيا.. أمريكا تقدم قرضًا إلى بولندا لتحديث جيشها

صدى البلد

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تقديم قرض بقيمة 2 مليار دولار لبولندا، التي كانت مركزًا للأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا، لدعم تحديث دفاع هذه الدولة الحليفة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بولندا حليف قوي للولايات المتحدة، وأمنها حيوي للدفاع الجماعي عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وهذا التمويل مخصص لأهم شركاء واشنطن الأمنيين.

وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة الأمريكية تقدم أيضًا لوارسو ما يصل إلى 60 مليون دولار لتغطية تكلفة القرض في شكل تمويل عسكري أجنبي (FMF) الذي سيدعم "المشتريات العاجلة من المواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة".

وأضافت أن مبلغ الـ 60 مليون دولار عبارة عن إعانة قرض تهدف إلى ضمان قدرة وارسو على تأمين شروط مواتية للقرض.

كانت بولندا من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق للبلاد، حيث سلمت أعدادًا كبيرة من دباباتها وطائراتها المقاتلة وغيرها من المعدات. وكانت أيضًا مركزًا لمعظم الأسلحة الغربية المتجهة إلى أوكرانيا.

لقد كانت تخضع لعملية تحديث لتحل محل ما قدمته، والذي كان الكثير منه يعتمد على التكنولوجيا السوفيتية القديمة، حيث قدمت طلبات شراء مع شركات الدفاع الأمريكية والكورية الجنوبية.

وشهدت العلاقات البولندية الأوكرانية مؤخرًا توترات بسبب النزاع التجاري الذي تمحور حول دخول الحبوب الأوكرانية إلى السوق البولندية مما أدى إلى انخفاض الأسعار التي يمكن للمزارعين البولنديين الحصول عليها. ووسط الخلاف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إن بلاده لم تعد ترسل أي أسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وأثار التعليق بعض الارتباك. وأشار المحللون إلى أن بولندا قد أعطت أوكرانيا بالفعل معظم ما يجب أن تقدمه، وأن هذا البيان صدر قبل الانتخابات البولندية ولم يكن يعني الكثير. لكنه أثار أيضا مخاوف من أن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يضعف.

وسعى المسؤولون الأمريكيون إلى التقليل من أهمية الخلاف، وأشادوا بدور بولندا في مساعدة أوكرانيا، وأشاروا إلى أنه من مصلحة بولندا الاستراتيجية أن تنتصر أوكرانيا على روسيا.

بولندا أوكرانيا بايدن الولايات المتحدة

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