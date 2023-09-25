مطمع.. أحمد موسى: ما حدث في سيناء من إرهاب لن يتكرر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن سيناء في 1973 لم تكن كما هي حاليا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بمشروعات تنمية حقيقية في سيناء.

وعلق أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات سيناء تعددت في مختلف المجالات، من خلال المعابر والأنفاق وقطارات السكة الحديد ومشروعات التنمية الزراعية وغيرها.

وقال أحمد موسى إن سيناء تعد مطمعا للغير وتم زرع الإرهاب فيها، مؤكدا أنه تم القضاء على الإهاب من خلال القوات المسلحة والشرطة ومساعدة الشرفاء من الأهالي، منوها أن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "سحقناهم في 73 وبيتكلموا لحد دلوقتي عن سيناء.. سيناء مطمع ومش عايزينها مستقرة".



ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للسفير أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، على إتاحة تسجيل حلقة معه، سيتم عرضها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

