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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابير بمؤسسة "كابيتال"

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أدنبره نابير ومؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)؛ لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابيير بمؤسسة العاصمة الجامعية، ليعد ذلك أحد ثمار نجاح المُلتقى.

وقع مذكرة التفاهم، ناعومي جراهام نائب المدير الدولي لجامعة أدنبره، ومحمود راتب رئيس مجلس مؤسسة جامعات العاصمة الإدارية (كابيتال).

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتقديم التدريبات اللازمة لهم على البرامج الدراسية الحديثة، التي تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما يستهدف البروتوكول الاعتماد على أساليب التدريس الحديثة، التي يتم تقديمها بكُبرى الجامعات الدولية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطلاب وتشجيعهم على البحث والاطلاع وعدم الاعتماد على الطرق التقليدية في التعلم والتلقين، والذي سينعكس إيجابًا على مُخرجات العملية التعليمية.

وينص البروتوكول أيضًا على التعاون في وضع برامج دراسية تتوافق مع إطار الاعتماد والمؤهلات الاستلندي (SCQF)، وستخضع تلك البرامج لعمليات جامعة أدنبره بايير للتحقق من صحتها والموافقة عليها، حتى يحصل الطالب الدارس في فرع الجامعة بمصر على تجربة تعليمية مشابهة للدراسة بالجامعة الأم في بريطانيا.  

كما ينص البروتوكول على توفير بيئة تعليمية ملائمة، تشجع الطالب على التعلم والبحث وزيادة مصادر المعرفة لديه، من خلال الاستفادة من المصادر العلمية الإلكترونية المتنوعة التي سيتم إتاحتها للطلاب وتشجيعهم على الاستفادة من بيئة التعلم الافتراضية.

وذلك في إطار جني ثمار المُلتقى المصري البريطاني الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي، بمشاركة بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة Jobs Education العملية التعليمية العاصمة الادارية

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