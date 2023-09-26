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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 بالحسنة بنسبة 100%

شهادة تقدير لرئيس
شهادة تقدير لرئيس مدينة الحسنة

 

تمكن مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، من  إنجاز مشروعات  الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022..2023م بنسبة 100% بمدينة وقرى مركز ومدينة الحسنه في مختلف المشروعات القومية والخدمية،   التي تهدف في المقام الأول علي تحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين  بمركز ومدينة الحسنة. 

 

بنسبة 100% :

 

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اثناء حفل تسليم رئيس مدينة الحسنة سعادة شمر وتقدير ،   أن مركز الحسنه تمكن من إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022..2023 م بنسبة 100% وفي المدة الزمنية المحددة للانتهاء من جميع الأعمال.

وأشار محافظ شمال سيناء  إلي أن الأخلاص في العمل والجهود المتواصله والتعاون المثمر يساهم في انجاز الأعمال لتحقيق معدلات نجاح كبيره في تقديم خدمات أفضل للمواطنين

ومن جانبه عبر المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة  عن بالغ فخره وإعتزازه بهذا التكريم معربآ عن شكره وإمتنانه للواء المحافظ علي دعم  لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لاستمرارية تميزهم في أداء عملهم 

حضر حفل التكريم    بحضور وكيل أول الوزارة اللواء أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء  وبحضور جميع رؤساء مجالس مدن المحافظة  ومديري المديريات التنفيذية بالمحافظة.

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الحسنة مشروعات الخطة الاستثمارية قرى

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