رابط تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر.. اعرف الشروط والضوابط

تواصل جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات، حيث أتاحت الجامعة رابط تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر وحددت الشروط والضوابط اللازمة لإتمام هذا التحويل.

رابط تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

وأوضحت جامعة الأزهر، أن مساء اليوم الثلاثاء، سيتم غلق رابط تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر أمام الطلاب والطالبات، مناشدة من يريد التحويل عن الكلية التي تم ترشيحه إليها، أن يبادر بالتسجيل في هذا الرابط وفقا للضوابط المحددة.

وفتحت جامعة الأزهر، خدمة تقليل الاغتراب بين كليات الجامعة، للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية، والملتحقين بكليات الجامعة، بداية من الإثنين 25 سبتمبر، ولمدة 48 ساعة، تنتهي مساء الثلاثاء 26 سبتمبر.

ويمكن الدخول على رابط تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر من هنا

شروط تقليل الاغتراب

وأوضحت جامعة الأزهر، شروط تقليل الاغتراب، منوهة أن هذه الخدمة تتم إلكترونيا فقط، ولا تقبل أي تحويلات ورقية من الطلاب، تيسيرًا على الطلاب والطالبات في كليات جامعة الأزهر.

طالبات الأزهر

كما أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى.

وأشار ت جامعة الأزهر، إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.

تعديل الرغبات في تنسيق الأزهر

كانت جامعة الأزهر، قد أغلقت مساء الجمعة الماضية، باب التحويل للراغبين منهم في تعديل رغباتهم، والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدورين: الأول والثاني.

وأتاحت جامعة الأزهر، اجراء التحويل بين الكليات للطلاب الجدد، وكذا للمتخلفين عن التقدم للتنسيق، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

وعلى الطالب استكمال بياناته وطباعة طلب الالتحاق مع تسديد مصروفات الكلية على خدمة فوري كود رقم: 645‏ ثم التوجه لكليته؛ لتقديم الملف كاملًا.

