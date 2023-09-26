عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور أرمينيا ويسلط الضوء على موقف باشينيان الحساس

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا

لم يمر الترحيب بالمسؤولين الأمريكيين على السجادة الحمراء في مطار يريفان دون أن يلاحظه أحد، ما أكد على الموقف الدقيق لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وسط تصاعد التوترات، اذ أضافت زيارة رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) سامانثا باور والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا والشؤون الأوراسية يوري كيم إلى أرمينيا طبقة جديدة من التعقيد للديناميكيات المتطورة في المنطقة.

وتمثل هذه الزيارة تطوراً هاماً، فهي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام مسؤولين أمريكيين كبار أرمينيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الصراع في ناغورنو كاراباخ.

وقالت باور معبرة عن هدفها في أرمينيا: 'أنا هنا لأكرر دعم الولايات المتحدة القوي وشراكتها مع أرمينيا وللتحدث مباشرة مع المتضررين من الأزمة الإنسانية في ناغورنو كاراباخ'.

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا بيانًا أكدت فيه دعمها لاستقلال أرمينيا وسلامة أراضيها وديمقراطيتها.
 

وأبدى نائب وزير الخارجية باروير هوفهانيسيان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ناريك مكرتشيان الترحيب الحار، موضحين الأهمية المعلقة على وصول باور وكيم.

ومع ذلك، في حين يهدف المسؤولون الأمريكيون إلى التركيز على الجهود الإنسانية، هناك شكوك متزايدة حول نواياهم الحقيقية.

وينظر البعض إلى هذه الخطوة لمناقشة 'الاحتياجات الإنسانية' على أنها محاولة لحماية باشينيان من ردود الفعل العنيفة داخل بلاده حيث تتزامن الزيارة مع انتقادات متزايدة لتعامل رئيس الوزراء مع صراع ناغورنو كاراباخ - وتحديداً شروط وقف إطلاق النار.

ويرى المنتقدون أن التدخل الأمريكي قد لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية، ويقارنون ذلك بالتدخلات الأميركية السابقة.

وبالتالي، فإن زيارة المسؤولين الأميركيين لتعزيز موقف باشينيان في مواجهة الانتقادات الداخلية ينظر إليها البعض على أنها تدخل غير مرحب به في الشؤون الداخلية لأرمينيا.

ويأتي هذا الأخير وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء مهمة دولية في ناغورنو كاراباخ، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الوضع في المنطقة.

اتفاق وقف إطلاق النار السجادة الحمراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

موضوعات متعلقة

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

بايدن يقدم تعهدات جديدة لزعماء جزر المحيط الهادئ مع تنامي نفوذ الصين

إنهاء حياة رئيس نادٍ كولومبي بعد هزيمة فريقه في مباراة على أرضه

الشرطة البريطانية تحقق في مزاعم الاعتداء الجسدي بعد اتهام الممثل راسل براند

الولايات المتحدة تعلن استكمال مزادات طاقة الرياح البحرية في الموعد المحدد لها

مستشار الأمن القومي الأمريكي يدين الهجوم على السفارة الكوبية في واشنطن

النيجر.. رفض نقل سفير باريس على طائرة فرنسية وعرض ترحيله برحلة تجارية

المجلس العسكري بالنيجر يطالب باريس بموعد رسمي لسحب السفير والطاقم الدبلوماسي

ترشيحاتنا

نيسان سنترا 2024 الجديدة .. بسعر يعادل 635 الف جنيه

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة طبقا للقانون .. تعرف عليها

تخفض الكوليسترول.. فاكهة شهيرة تحميك من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

بمواصفات مميزة.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

200 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

ترامب: المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري مضيعة للوقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ