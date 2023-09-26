محمد صلاح: زيزو يفتقد الثقة بسبب أوسوريو

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض يفتقد الثقة خلال الفترة الأخيرة مع كارلوس أوسوريو.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أوسوريو لا يصلح لقيادة الزمالك بسبب عدم نجاحه فى الوصول لحالة من الانسجام بين اللاعبين وهناك العديد من اللاعبين تفتقد الثقة".

وأضاف: "زيزو يفتقد الثقة بشكل كبير فى المباريات مع الزمالك، وشيكابالا لا يقدم مؤخرا ربع إمكانياته بسبب أيضًا الجهاز الفني الحالي".

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.