فاروق جعفر: موافقتي على تقسيط غرامة "كهربا" أمر واقعي

أكد فاروق جعفر، المرشح على رئاسة نادي الزمالك، أن تصريحاته بتقسيط غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، هو أمر واقع.

وقال جعفر فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لدي وجهة نظر بأن الحل الوسط فى أزمة غرامة كهربا هو تقسيطها حتى يستفيد الطرفان والوصول إلى حل لإنهاء الأزمة بشكل نهائي".

وأضاف: "الزمالك لديه عند كهربا 2.5 مليون دولار والقضية يتم تأجيلها وفى النهاية الزمالك لا يستفيد ولكن فى الظروف الحالية التى يمر بها النادي نحتاج إلى الأموال حتى لو وافقنا على تقسيطها وهذا تفسير تصريحاتي".

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.