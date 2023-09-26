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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأخضر.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين في الفيديو بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا أخضر ومعتمدة على المكياج الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

 

أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن أي رجل يأتي لها يحبها، إلا لو كان هذا الشخص شيطانا، موضحة أن "الشيطان هو الشخص عديم الإنسانية، وهو من لا يحبها".

 

وقالت ياسمين صبري، خلال حوارها على قناة “mbc”، إنها لا تعلم شيئا اسمه الانتقام، معقبة: "الانتقام ده تضييع وقت، ويعبر للشخص الآخر أنني مهتمة به".

ولفتت إلي أنها مهتمة بـ نفسها، ثم نفسها، حتى يأتي شيء مناسبة تقوم بالاهتمام به.

وأشارت إلى أن الانتقام غباء، والشخص يضيع وقته في الانتقام، معلقة: "أنا مش عندي أي أعداء، ولا خلافات، وأنا مفيش حد عمل فيا حاجة".

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