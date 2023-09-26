عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تبعد بنزيما عن اتحاد جدة 3 مباريات

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أكد تقرير صحفي، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن فريقه اتحاد جدة لمدة 3 مباريات، بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن بنزيما تعرض بعد لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل مباراة الخلود ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. 

وأضافت أن بنزيما سيغيب لمدة 3 مباريات بدءا من لقاء الخلود  المقرر لها اليوم الثلاثاء في كأس الملك، ثم لقاء الفيحاء، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وسباهان أصفهان الإيراني، الإثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

 وانضم كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ويحتل بنزيما المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 3 أهداف.

بنزيما اتحاد جدة الخلود كأس خادم الحرمين الشريفين دوري روشن ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: القيادات داعمة لنا ومتواجدون بالقرب منا

تقارير فرنسية تتهم ماكرون بالازدواجية بعد ظهور زوجته بفستان يشبه العباءة الإسلامية

217 مكتب شهر عقارى توثق تأييدات المواطنين فى الانتخابات الرئاسية 2024

توافُد أعضاء مجلس النواب للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

الأفضل في مصر.. جامعة القاهرة تحقق ريادة إقليمية وقفزات بـ المؤشرات الدولية

قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات الإدارة المحلية بالحوامدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ