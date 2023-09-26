الإصابة تبعد بنزيما عن اتحاد جدة 3 مباريات

أكد تقرير صحفي، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن فريقه اتحاد جدة لمدة 3 مباريات، بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن بنزيما تعرض بعد لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل مباراة الخلود ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت أن بنزيما سيغيب لمدة 3 مباريات بدءا من لقاء الخلود المقرر لها اليوم الثلاثاء في كأس الملك، ثم لقاء الفيحاء، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وسباهان أصفهان الإيراني، الإثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وانضم كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ويحتل بنزيما المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 3 أهداف.