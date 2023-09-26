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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الجلود تدرس إقامة معرض دائم للأحذية والمنتجات في ليبيا

صدى البلد

تدرس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إقامة معرض دائم للأحذية والمنتجات الجلدية في ليبيا، لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الليبي ومساعدة المصانع المحلية على الترويج لمنتجاتها.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي، إلى بنغازي وبمشاركة مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بالغرفة، لبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، والتي شهدت لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين في ليبيا.

قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن زيارة الغرفة إلى ليبيا جاءت بالتنسيق والتعاون مع شركة اكسبو لاين المصرية برئاسة هاني عبدالمنعم، مشيرا إلى أن اللقاءات تضمنت لقاءً مع أحمد عبدالقادر وزير الصناعة والمعادن في الحكومة الليبية، وتم خلاله بحث سبل التعاون المشترك، مؤكداً ترحيب ورغبة الجانب الليبي لزيادة التبادل التجاري واستيراد المنتجات المصرية في كافة القطاعات.

وأضاف السمالوطي أنه من المقرر إقامة المعرض الدائم في ليبيا خلال الشهور القليلة المقبلة، مؤكداً أن السوق الليبي سوق واعد جداً وفرصة أمام المصنعين المصريين من كافة القطاعات لتصدير إنتاجهم إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه يطمح بأن يكون المعرض للمنتجات المصرية بشكل عام ولايقتصر على قطاع الأحذية فقط و يكون تحت شعار "صنع في مصر".

وأكد أنه من أبرز القطاعات التي يمكنها التصدير إلى ليبيا في الوقت الحالي، هي صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والصناعات الغذائية و الأثاث و الصناعات الكيماوية والحبوب، مؤكداً أن المنتجات المصرية قادرة على منافسة المنتجات التركية والصينية في ليبيا بسعر مناسب وجودة عالية.

وطالب رئيس غرفة صناعة الجلود، الغرف الصناعية الأخيرة بزيارة ليبيا لبحث فرص زيادة التصدير لهذا السوق الهام، وفتح أسواق جديدة لأعضائها، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكدا أن المسئولين في ليبيا تعهدوا بتقديم كافة التسهيلات لرجال الصناعة المصريين لتيسير زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح السمالوطي أن وفد الغرفة خلال زيارته إلى ليبيا اجتمع أيضاً مع المهندس فرج خليفة ضو مدير عام شركة أبراج بنغازي القابضة، اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ، و اللواء عبدالكريم محمد هدية أمين عام القيادة العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية.


وأشاد رئيس غرفة صناعة الجلود بالدور الذي قامت به شركة الدليل الدولي ببنغازي برئاسة أحمد الجهاني في ترتيب لقاءات الغرفة مع مسئولي الحكومة الليبية لبحث زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

حضر اجتماعات غرفة صناعة الجلود مع مسئولي الحكومة الليبية، جمال السمالوطي رئيس الغرفة، مصطفى علام رئيس لجنة المعارض، هاني عبدالمنعم رئيس شركة اكسبو لاين، وطارق الجمل المدير التنفيذي للشركة، أحمد الجهاني رئيس شركة الدليل الدولي ببنغازي.

وأهدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات دروع تذكارية لكلاً من الوزير امحمد عبدالقادر السعيدي وزير الصناعة والمعادن، اللواء عبدالكريم محمد هدية أمين عام القيادة العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، المهندس فرج خليفة ضو مدير عام شركة أبراج بنغازي القابضة، وصالح المباروك العبيدي رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنغازي.

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