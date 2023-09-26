تعرف على تفاصيل المدارس المقرر دخولها الخدمة بمطروح مع بدء العام الدراسي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح دخول ١٨ مدرسة إنشاء جديد وتوسعة على مستوى الادارات التعليمية بإجمالي ٢٢٦ فصلا بتكلفة إجمالية ١٢٧,٤ مليون جنيه مع الانتهاء من صيانة ٨ مدارس أخرى.



أوضح المهندس طارق عبد الله مديرا عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه تم دخول عدد من المدارس الخدمة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد باللفافة إلى القيام بالتوسعات في عدد من المدارس الأخرى.

وأضاف على قيام الأبنية التعليمية بالمحافظة بتنفيذ إنشاء جديد لعدد ٩ مدارس وهي مدرسة الكيلو ٨ تعاليم أساسي بمطروح، أرضى و٤ أدوار علوي توسع رأسي بعدد ٢٢ فصلا بتكلفة ٩,٣ ملايين جنيه، مدرسه عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على بمطروح تعليم أساسي أرضى ودور علوي توسع أفقا بعدد ١١ فصلا بتكلفة٩,٣ ملايين جنيه، ومدرسه الشوارع غرب للتعليم الأساسي بقرية أبو لهو بمطروح بعدد ١١ فصلا بتكلفة نحو ٨ ملايين، ومدرسه أولاد مسعود حميدة بقرية رأس الحكمة بمطروح بعدد 11 فصلا بتكلفة ٩,٢ ملايين جنيه، ومدرسه سمالوسى للتعليم الأساسي بقرية المثاني بالنجيلة بعدد ١١فصلا بتكلفة ٧,٤ ملايين جنيه، ومدرسه أولاد الشيخ للتعليم الأساسي براني بعدد ١١فصلا بتكلفة٧,٨ ملايين جنيه، ومدرسه الشيخ بنين للتعليم الأساسي براني بعدد ١١فصلا بتكلفة ٧,٨ ملايين جنيه، ومدرسه ابو عمود للتعليم الاساسى ببرانى بعدد ١١فصلا بتكلفة ٩,٦ ملايين جنيه، ومدرسه فرج كويله للتعليم الاساسى ببرانى بعدد ١١فصلا بتكلفة ٦,٧ ملايين جنيه.

واشار مدير عام الابنية التعليمية بمطروح إلي ان المدارس التى شملت توسعة وتفتح أبوابها لاستقبال الطلاب مع العام الدراسى الجديد 2023/2024، هى مدرسه طارق ابن زياد الابتدائيه بمطروح بعدد ١١فصلا بتكلفة ٤,٢ ملايين جنيه، ومدرسه الرومان الاعداديه بنين بقرية القصر بمطروح بعدد ثلاث فصلا بتكلفه ٣,٤ ملايين جنيه، ومدرسه غوط اللوز ببراني للتعليم الاساسي بعدد ١١فصلا بتكلفة ٨,٨ ملايين جنيه، ومدرسه اسرافيل الجالى ببرانى للتعليم الاساسى بعدد ٢٢فصلا بتكلفة ١٠,٣ ملايين جنيه، ومدرسه سيدي برانى الاعداية الثانوية ببرانى بعدد ٦فصول بتكلفة ٤,٢ ملايين جنيه، ومدرسه الناصر صلاح الدين للتعليم الاساسى بالحمام بعدد ١٤فصلا بتكلفة ٤,٨ ملايين جنيه، ومدرسه ام المؤمنين الابتدائية المشتركة بالحمام بعدد ١٨فصلا بتكلفة ٦,٦ ملايين جنيه، ومدرسه خديجه بنت خويلد الاعدادية بنات بالحمام بعدد ١٤فصلا بتكلفة ٦,٨ ملايين جنيه، ومدرسه على بن أبي طالب الاعداية بنين بالحمام بعدد ١٧فصلا بتكلفة٤,٥ ملايين جنيه.

وأضاف مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه تم الانتهاء من اجراء صيانه شاملة لعدد ٨ مدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وهى مدارس الشولحى إبتدائي، وأولاد جبريل إبتدائي، ومدرسة القصر إبتدائي بنات، وأولاد عبدالله تعليم اساسى، وأولاد ناجى ابتدائي وذلك بمرسي مطروح، وأغورمى تعليم أساسي بسيوة، وسوانى سمالوس إبتدائي بالضبعة، ومدرسة أبي زريبة إبتدائي مشترك بالسلوم، مع الإسراع في نهو أعمال الصيانة والتطوير بعدد من المدارس الأخرى على مستوى المحافظة.

مدارس بمطروح

مدارس بمطروح