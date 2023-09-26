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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتقديم الدعم للأسر المتضررة من أحداث فيضانات ليبيا

صدى البلد

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث موقف السلع التموينية والمواد الغذائية وتوفيرها ومتابعة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار، والعمل علي توفير جميع المستلزمات المدرسية.

وذلك بحضور اللواء أشرف نصحي، رئيس جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، وأسامة المصري، مدير عام إدارة السياحة، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي، ومباحث التموين، والغرفة التجارية، والمصرية لتجارة الجملة.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية "مديرية الأمن، والتموين، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية"؛ لإقامة الشوادر والمعارض اللازمة لتوفير السلع التموينية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير مساحات الأراضي المطلوبة لإقامة هذه الشوادر والمعارض.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والمرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض القائمة، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والمحال التجارية، والمخابز، ومراكز توزيع السكر والأرز والزيت؛ للتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد محتكري السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها.

وشدد "الفقي" على ضرورة التأكيد على جميع سلاسل السوبر ماركت، ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

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الفقي يقعد اجتماعًا لمتابعة أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج

محافظ سوهاج

وأكد ضرورة إعداد بيان بالخارج من المصدر من سلع مطابقا لما يتم دخوله بالأسواق لضمان وصوله إلى مستحقيه.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجميع الجهات المعنية، لتنظيم الشوادر والمعارض المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير الزي المدرسي، والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ناقش الاجتماع كذلك الضوابط المنظمة لمرور المراكب السياحية بنهر النيل، ووجه المحافظ بإلزام تلك المراكب بخطوط السير الملاحية؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تناول الاجتماع عرض موقف الأسر المتضررة من أحداث فيضانات ليبيا، وأكد المحافظ تقديم جميع أوجه الدعم سواء مادي أو عيني، لأسر ضحايا الفيضانات التي حدثت بشرق ليبيا، خاصة المتوفين، وتوفير الرعاية الكاملة لأسرهم بما يساعدهم على تجاوز تلك الأضرار.

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