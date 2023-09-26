بعد شائعة مصرعه.. الدفاع الروسية تنشر صورا لقائد أسطول البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صورة قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف والذي زعمت أوكرانيا مصرعه.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأوكراني قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة صاروخية، ونفت روسيا الواقعة، وظهر القائد "عبر الفيديو" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بحسب شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

وكان أعلن الجيش الأوكراني أمس الاثنين مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي في صور نشرتها وزارة الدفاع الروسية.