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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

احمد حسن
احمد حسن

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، قررت استدعاء الحكم الدولى أمين عمر للتحقيق معه بعد أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت فى الدورى الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. لجنة الحكام تقرر استدعاء أمين عمر بسبب أحداث مباراة الزمالك والمقاولون".

يذكر أن نادي الزمالك تقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، واحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب. 

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

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