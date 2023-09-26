فى عهد الرئيس السيسى..كيف عملت جامعة القاهرة على حل مشكلة قوائم الانتظار؟

‎اجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

‎وناقش السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفى هذا الإطار ، قامت جامعة القاهرة بالعديد من المشروعات الكبيرة الهامة التى تفيد المجتمع المصرى بشكل كبير خلال الفترة القادمة، كما عملت على حل مشكلة قوائم الانتظار .

ومن أهم تلك المشروعات تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ ليصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط من التمويل الذاتي على مساحة 7000 متر بعد أن كانت 700 متر، رفع كفاءة مستشفى الباطنة، الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة تصل إلى مليار و300 مليون من التمويل الذاتي، بالإضافة إلى تطوير المعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بعد حادث التفجير ورفع الطاقة الاستيعابية له بنسبة 50% "المبنى الجنوبي"، تطوير مستشفيات أبو الريش المنيرة والياباني وانتهاء مشروع مبنى العيادات الخارجية به، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس.

كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مستشفى ثابت ثابت، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.

وضمت المرحلة الأولى 48 غرفة مزدوجة بطاقة استيعابية 96 سريرًا، و96 غرفة فردية بطاقة استيعابية 96 سريرًا، و34 غرفة عزل، و2 غرفة عمليات رئيسة، وغرفة عمليات طوارئ، و2 غرفة مناظير طوارئ، و4 غرف مناظير عادية، و10 حمامات، و8 غرف ممرضات، و8 صيدليات، و8 غرف مخازن.

وينقسم مستشفى ثابت ثابت إلى 4 مبان، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية، ويجرى حاليًا استكمال الخرسانات وجميع أعمال التشطيبات وإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بسعة 10غرف، وقسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للعناية المركزة، وقسم للأشعة، وقسم للعناية المركزة جراحة، وقسم إقامة مرضى، وقسم للغسيل الكلوي، والمعامل والصيدلية، ومدرسة تمريض، وأقسام إقامة المرضى، ومعمل CDC، ومعامل متخصصة ومدرجات سعة 250 فردا، علاوة على الفرش والتجهيزات الطبية واستكمال المرافق والخدمات الحيوية والفرش الطبي والأجهزة.

كما تم البدء في استخدام الروبوت الجراحى بوحدة علاج القصور الكلوى وإجراء الجراحات المتقدمة مجانا بمستشفى قصر العيني، وبدء تشغيل جهاز المعجل الخطي بمستشفى أورام الثدي لتقديم الخدمات العلاجية لنحو 70 مريضًا يوميًا، كما نجحت الجامعة في الحصول على دعم من بنك مصر بقيمة 160 مليون جنيه بهدف التطوير الكامل للعيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة.