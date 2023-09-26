خوفا من سقوطه.. بايدن يرتدي أحذية رياضية ويستخدم سلما خاصا لصعود الطائرة

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ بارتداء أحذية رياضية في كثير من الأحيان لتجنب الانزلاق والسقوط.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن بايدن بدأ بالدخول إلى طائرته عبر الطابق السفلي، باستخدام سلم قصير.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، يشعر الديمقراطيون بقلق متزايد بشأن عواقب أي سقوط محتمل للزعيم الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا، والذي أعرب عن رغبته في الترشح لولاية ثانية.

وتعثر بايدن بشكل متكرر في الأماكن العامة أثناء صعوده الدرج، كما يبدو الرئيس الأمريكي في كثير من الأحيان وكأنه لا يعرف إلى أين يتجه بعد خطاباته.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقوم بتمارين رياضية مع معالج فيزيائي في كثير من الأحيان في الصباح للحفاظ على توازنه.