عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات عاجلة.. أول تعليق من جو بايدن على حرائق هاواي

حرائق هاواي
حرائق هاواي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه وجه بتوفير المساعدات للمتضررين جراء الحرائق في هاواي بـ الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين والضحايا جراء الحرائق في هاواي.

وأوضح الرئيس الأمريكي إلى أنه سيزور ولاية هاواي في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الوضع وتداعيات الحرائق.

واستأنفت فرق البحث الأمريكية، المهمة الشاقة والخطيرة المتمثلة في البحث بموقع لاهاينا، أملا في العثور على مزيد من ضحايا حرائق الغابات في ماوي بهاواي ، حيث وصل عدد القتلى إلى 96 وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

وبعد ما يقرب من أسبوع من اندلاع النيران في معظم أنحاء المنتجع التاريخي يوم الثلاثاء الماضي ، لا يزال العديد من السكان غير قادرين على العودة إلى موقع الحريق بسبب المخاطر التي تشكلها المناطق الساخنة المحتملة والأبخرة السامة.

وحذر المسؤولون من أن التعرف على الضحايا سيكون مهمة قاتمة وصعبة ، بالنظر إلى أن النيران اشتعلت بشدة لدرجة أن الهياكل العظمية قد ذابت في الحرارة.

وقال حاكم هاواي جوش جرين في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 2200 مبنى دمرت في الحريق بنسبة 86٪ منها سكنية.

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

صدمة في أمريكا| شاهد.. توقعات بارتفاع عدد ضحايا الحرائق بـ هاواي

هاواي جو بايدن الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الحرائق في هاواي حرائق هاواي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

دمار غير مسبوق في هاواي.. هجوم واسع على بايدن بسبب أوكرانيا

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

صدمة في أمريكا| شاهد.. توقعات بارتفاع عدد ضحايا الحرائق بـ هاواي

وسط حرائق هاواي.. مرشح رئاسي أمريكي ينتقد بايدن بسبب مساعدات أوكرانيا

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين: بعض الأمور في الحوار الوطني عليها توافق

رئيس القومية للأنفاق: نستهدف 15 مليون راكب شهريا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ