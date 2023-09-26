تجري جراحة عاجلة.. أبرز المحطات الفنية في حياة صوفيا لورين

تعرضت النجمة العالمية صوفيا لورين البالغة من العمر 89 عاما إلى كسر فى القدم بعد أن سقطت في منزلها في جنيف بسويسرا، ونقلت إلى المستشفى فى الساعات القليلة الماضية، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة ، مما أصاب الكثير من محبيها وجمهورها بالحزن الشديد لأنها تعتبر واحدة من أبرز أيقونات السينما العالمية.

تعرض صوفيا لورين للجراحة العاجلة





ونشر الفريق الخاص بسلسلة بمطاعمها بوست من خلال حسابهم الرسمي ، :معلقين: "تسبب سقوط صوفيا لورين في منزلها بـ جنيف في إصابتها بكسور في الورك، وبعد أن خضعت لعملية جراحية ناجحة، يتعين عليها الآن البقاء تحت المراقبة لـ فترة قصيرة من التعافي واتباع طريق إعادة التأهيل، ولحسن الحظ أن كل شيء سار للأفضل وستعود السيدة معنا قريبًا جدًا، وينتهز الفريق بأكمله في مطعم صوفيا لورين هذه الفرصة ليتمنى لها الشفاء العاجل".

وكان من المقرر أن تفتتح الممثلة فرعًا رابعًا جديدًا لسلسلة مطاعمها في مدينة باري الإيطالية، ولكن بسبب الحادث تم التأجيل لأجل غير مسمي.



بداية صوفيا لورين



بدأت الأيقونة صوفيا لورين انطلاقتها الفنية منذ أن التقت لورين بالمنتج كارلو بونتي في مسابقة للجمال أقيمت في روما 1951، ثم بات شريك حياتها وكان السبب الرئيسي في إطلاق مسيرتها السينمائية.

وشاركها أبرز أفلامها التى مازالت عالقة فى أذهاننا حتى توفي في 1996وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها "سكاندل إن سورينتو" (Scandal in Sorrento) للمخرج دينو ريزي، و"ذي ريفر غيرل" (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.

وحصدت أيضًا صوفيا لورين العديد من الجوائز العالمية ، حيث شاركت فى 90 فيلماً، وفازت بجائزتين للأوسكار، الأولى عام 1961 عن دورها في فيلم (لا تشوتشارا) أو "امرأتان". والثانية عن مجمل مشوارها الفني في 1991 وفازت أيضا بجائزة مهرجان كان.



ويعود آخر ظهور سينمائي لها إلى العام 2020 في فيلم "ذي لايف أهيد" (The وهو عمل مقتبس عن رواية للكاتب رومان غاري.