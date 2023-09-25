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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد احتفالها بعيد ميلادها.. خضوع صوفيا لورين للجراحة العاجلة

صوفيا لورين
صوفيا لورين

نقلت النجمة العالمية صوفيا لورين البالغة من العمر 89 إلى المستشفى فى الساعات القليلة الماضية، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة بعد أن سقطت في منزلها في جنيف بسويسرا، مما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة فى القدم.

 

ونشر الفريق الخاص بسلسلة بمطاعمها بوست من خلال حسابهم الرسمي ، :معلقين: "تسبب سقوط صوفيا لورين في منزلها بـ جنيف في إصابتها بكسور في الورك، وبعد أن خضعت لعملية جراحية بناجحة، سيتعين عليها الآن البقاء تحت المراقبة لـ فترة قصيرة من التعافي واتباع طريق إعادة التأهيل، ولحسن الحظ أن كل شيء سار للأفضل وستعود السيدة معنا قريبًا جدًا، وينتهز الفريق بأكمله في مطعم صوفيا لورين هذه الفرصة ليتمنى لها الشفاء العاجل".


وكان من المقرر أن تفتتح الممثلة فرعًا رابعًا جديدًا لسلسلة مطاعمها في مدينة باري الإيطالية، ولكن بسبب الحادث تم التأجيل لأجل غير مسمي.

 

إحتفال صوفيا لورين بعيد ميلادها:
وقد أحتفلت مؤخرًا صوفيا لورين بعيد ميلادها ال89 ، حيث نشرت منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، تشكر فيه متابعيها وجمهورها الذى تذكرها فى عيد ميلادها بكل الحب والتقدير.

صوفيا لورين

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