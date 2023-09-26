عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصور.. رئيس قضايا الدولة يكرم أبناء المستشارين المتفوقين دراسيا

صدى البلد

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، و المستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي، حفل تكريم أبناء مستشاري الهيئة المتفوقين دراسياً في شتى الشهادات بجميع المراحل التعليمية.


حيث كرم  المتفوقين دراسياً وسلمهم شهادات تقدير وذلك بمقر نادي مستشاري الهيئة النهري بأبو الفدا الزمالك.
حضر الحفل كل من نواب رئيس الهيئة:
المستشار محمد حسن الأمين العام.
المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد
المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.21 PM
WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.21 PM
WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.20 PM (1)
WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.20 PM (1)
WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.19 PM
WhatsApp Image 2023-09-26 at 8.56.19 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

ترشيحاتنا

أحمد موسى: السيسي سيعلن على الهواء الترشح للرئاسة خلال أيام قليلة

الأعلى للقضاء يوافق على حركة قضاة محاكم الاستئناف.. مستندات

"انزل واختار رئيسك".. محمد أبو العينين يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد أبو العينين: الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويبنى المستقبل

ولد الهدى فالكائنات ضياء.. 3 أسباب تجعلك تردد أعظم ما قيل في مدح المصطفى

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وقع على توكيل لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

احصل عليها الآن .. الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ