بالصور.. رئيس قضايا الدولة يكرم أبناء المستشارين المتفوقين دراسيا

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، و المستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي، حفل تكريم أبناء مستشاري الهيئة المتفوقين دراسياً في شتى الشهادات بجميع المراحل التعليمية.



حيث كرم المتفوقين دراسياً وسلمهم شهادات تقدير وذلك بمقر نادي مستشاري الهيئة النهري بأبو الفدا الزمالك.

حضر الحفل كل من نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

المستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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