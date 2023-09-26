عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بضعف النظر

صدى البلد

يعد ضعف البصر من المشكلات التي يخاف الجميع الإصابة بها وهى شائعة بشكل كبير مع التقدم في العمر، لذا من المهم معرفة من هم الأكثر عرضة للإصابة بها للتمكن من أخذ كافة  الاحتياطات 

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم من هم الأكثر عرضة للإصابة بضعف البصر؟
يمكن لأي شخص أن يتأثر بضعف البصر لأنه ينتج عن مجموعة متنوعة من الحالات والإصابات و بسبب الاضطرابات المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي والزرق ، يكون ضعف الرؤية أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 45 عامًا وأكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 75 عامًا. على سبيل المثال، يعاني واحد من كل ستة بالغين فوق سن 45 عامًا من ضعف الرؤية؛ يعاني واحد من كل أربعة بالغين فوق سن 75 من ضعف البصر.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك ، تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا لضعف الرؤية ما يلي:

فقدان الرؤية المركزية : وجود نقطة عمياء في مركز الرؤية.
فقدان الرؤية المحيطية (الجانبية) : عدم القدرة على رؤية أي شيء على أي جانب أو فوق أو تحت مستوى العين. ومع ذلك، تظل الرؤية المركزية سليمة.
العمى الليلي : عدم القدرة على الرؤية في المناطق ضعيفة الإضاءة مثل المسارح، وكذلك في الخارج ليلاً.
عدم وضوح الرؤية : ظهور الأشياء القريبة والبعيدة خارج نطاق التركيز.
الرؤية الضبابية : يبدو مجال الرؤية بأكمله مغطى بفيلم أو وهج.

ضعف النظر التقدم في العمر الرؤية الضبابية ضعف الرؤية عدم وضوح الرؤية فقدان الرؤية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

فتحي سند: هل يفعلها أمين عمر ليكون اسما على مسمى؟

موضوعات متعلقة

أسباب غير متوقعة لقصور الغدة الدرقية .. تعرف عليها

يصيب العين.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي

فاكهة لن تتوقعها تحميك من أمراض القلب

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

رخيصة جدا ..فاكهة غير متوقعة تقلل الكوليسترول بالدم

آلام شديدة.. كيف تتخلص من تشنجات المعدة؟

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

ترشيحاتنا

بيجو وسكودا وميتسوبيشي.. أسعار 5 سيارات رياضية جديدة

رئيس شعبة المواد الغذائية: انتهاء أزمة السكر خلال يومين

وزير الرياضة يكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس2024

طائرات استطلاع وقصف لا يتوقف.. تصعيد جديد من الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

بعيدا عن جشع التجار.. أماكن شراء السكر بأسعار بين 12.5 و20 جنيها

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية للمتضررين والنازحين من إقليم ناجورنو كاراباخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

فوائد خارقة لتناول بذور العنب| تعرف عليها

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ