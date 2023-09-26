هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بضعف النظر

يعد ضعف البصر من المشكلات التي يخاف الجميع الإصابة بها وهى شائعة بشكل كبير مع التقدم في العمر، لذا من المهم معرفة من هم الأكثر عرضة للإصابة بها للتمكن من أخذ كافة الاحتياطات

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم من هم الأكثر عرضة للإصابة بضعف البصر؟

يمكن لأي شخص أن يتأثر بضعف البصر لأنه ينتج عن مجموعة متنوعة من الحالات والإصابات و بسبب الاضطرابات المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي والزرق ، يكون ضعف الرؤية أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 45 عامًا وأكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 75 عامًا. على سبيل المثال، يعاني واحد من كل ستة بالغين فوق سن 45 عامًا من ضعف الرؤية؛ يعاني واحد من كل أربعة بالغين فوق سن 75 من ضعف البصر.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك ، تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا لضعف الرؤية ما يلي:

فقدان الرؤية المركزية : وجود نقطة عمياء في مركز الرؤية.

فقدان الرؤية المحيطية (الجانبية) : عدم القدرة على رؤية أي شيء على أي جانب أو فوق أو تحت مستوى العين. ومع ذلك، تظل الرؤية المركزية سليمة.

العمى الليلي : عدم القدرة على الرؤية في المناطق ضعيفة الإضاءة مثل المسارح، وكذلك في الخارج ليلاً.

عدم وضوح الرؤية : ظهور الأشياء القريبة والبعيدة خارج نطاق التركيز.

الرؤية الضبابية : يبدو مجال الرؤية بأكمله مغطى بفيلم أو وهج.