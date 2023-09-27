العراق.. أهالي نينوى يهرعون للتبرع بالدم لمصابي قاعة الأفراح| فيديو

توجه عدد كبير من العراقيين من مختلف مناطق نينوى إلى المستشفيات للتبرع بالدم للمصابين في الحريق الذي وقع في قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية.

ونشرت مواقع ووسائل إعلام عراقية محلية، فيديوهات من داخل عدد من المستشفيات في نينوى، تظهر أعدادًا كبيرة من المتبرعين بالدم الذين توافدوا تلبية لنداءات الاستغاثة.

ووفق صحة نينوى العراقية، تم تسجيل 100 حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادث حريق الحمدانية، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

وقال الجبوري لوكالة الانباء العراقية أن “رئيس الوزراء وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية”.

وأضاف: “نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان”، مؤكدا أنه “لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين”.