حصيلة جديدة لضحايا حريق قاعة الأفراح بالعراق

أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا ومصابي حريق محافظة نينوي إلى أكثر من 450 شخصًا.

فيما أكدت وزارة الصحة العراقية، أن الوضع مسيطر في دائرة صحة نينوى، لافتة إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية، إنه “بتوجيه مباشر من قبل وزير الصحة فإن جميع دوائر الصحة مستنفرة لتقديم الدعم لدائرة صحة نينوي”.

وأكد أن “الوضع مسيطر عليه بحدود دائرة صحة نينوى”، مشيرًا إلى أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة واقليم كردستان الى دائرة صحة نينوى".

وتابع قوله إن "هناك متابعة للاسعافات الأولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الإصابة، حيث بعض الحالات تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية".

وبين أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة تواصل إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نينوي لإسعاف وعلاج مصابي الحريق".