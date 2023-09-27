لغز رياضي يترك مئات البريطانيين في حيرة.. هل تستطيع حله

ترك لغز رياضي مئات البريطانيين في حيرة من أمرهم حيث قام الكثيرون بمشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لحله بعد وصفه بأنه “صعبا”.

يشمل اللغز الرياضي 5 مسائل حسابية،هن على الترتيب: (2 + 3 = 10، 8 + 4 = 96، و7 + 2 = 63، و6 + 5 = 66، طالبا كل من نشره ممن يشاهده معرفة كم يساوي 9 + 5 وفقا للنمط السابق والغامض للإجابات.

لغز رياضي يترك مئات البريطانيين في حيرة.. هل استطعت حله

وحسبما ذكرت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، منذ ساعات، فإن حاصل جمع 9 + 5 وفقا لنمط الحساب في اللغز لن يساوي 14 كما نعتقد عادة، وليس كما خمن كثير من البريطانين أن المجموع: “23 و70”، فما السر وراء المعادلة؟.

حل اللغز الرياضي

من الواضح أن اثنين وثلاثة يساويان “5”، لكن اضربه في “2” وستكون النتيجة “10”، كما أنه في “معادلة الغز” “8” و “4” يساويان 12، وعندما تضربها في “8” تحصل على نتيجة 96 وهكذا.

إذن، بما أن “9” و “5” يساوي كل منهما “14”، من ثم “14” في “9 ”يساوي “126” وهو ما يمثل الإجابة النهائية لهذا اللغز.