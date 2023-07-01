كل ما نراه في الفضاء وهم.. دراسة جديدة صادمة

دراسة فيزيائية نظرية جديدة تشير إلى أن توسع الكون قد يكون مجرد وهم، وذلك وفقًا للعالم الفيزيائي النظري لوكاس لومبريسر من جامعة جنيف. ونشرت الدراسة في مجلة Classical and Quantum Gravity في وقت سابق من هذا الشهر.

يعتبر توسع الكون من أكثر الأسئلة الكونية المثيرة للجدل، ويرجع ذلك إلى الصعوبة في فهم طبيعته وتفاعله مع قوانين الفيزياء.

ووفقا لمجلة “فيوتشريزم” العلمية من خلال هذه الدراسة، قام فريق البحث بتطوير نموذج رياضي جديد يمكن أن يساعد في فهم المادة المظلمة، التي تمثل حوالي 27٪ من الكون، والتي لا يمكن رؤيتها أو الكشف عنها بالأساليب التقليدية.

ووفقًا للدراسة، يمكن أن يكون توسع الكون مجرد وهم، وذلك بسبب عدم تأكد مدى دقة النظرية المعتمدة عليه.

وتشير الدراسة إلى أن هذا النموذج الرياضي الجديد يمكن أن يساعد في فهم طبيعة المادة المظلمة وتأثيرها على توسع الكون.

هل ما نراه في الكون وهم ؟

وبالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة الفيزياء النظرية تساعد في فهم الكون وطبيعته، وتمهد الطريق لتطوير تقنيات جديدة وابتكارات في العديد من المجالات مثل الفضاء والتكنولوجيا والطاقة.

ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطورات جديدة في مجال الفيزياء النظرية والكونية، ويفتح المجال لمزيد من الأبحاث العلمية لفهم توسع الكون وما يدور فيه.

ومن المتوقع أن يستمر البحث في هذا المجال لسنوات قادمة، وربما يؤدي إلى اكتشافات جديدة ومفاهيم مثيرة للجدل في عالم الفيزياء والكون.

وتشير الفرضيات القديمة إلى أن الانزياح الأحمر - امتداد أطوال موجات الضوء باتجاه الطرف الأحمر من طيف الألوان عندما يتحرك الجسم بعيدًا عن العارض - هو مؤشر على توسع الكون لأن المجرات البعيدة لديها انزياح أحمر أعلى من تلك الأقرب إلينا.

في الآونة الأخيرة ، افترض علماء الفيزياء الفلكية أن معدل التوسع العالمي يتسارع - وهي عملية يُشار إليها على أنها الثابت الكوني أو لامدا.

مع ذلك ، يقترح لومبريسر أن أينشتاين ربما كان على حق في المرة الأولى قبل التوصل إلى الثابت الكوني عندما جادل بأن الكون مسطح وثابت.

يقترح عالم الفيزياء الفلكية أن الجسيمات هي التي تتغير في الكتلة ، وهي مسؤولة عن الاختلاف في الانزياح الأحمر - وليس توسع الكون.

عندما يتعلق الأمر بشرح المادة المظلمة ، التي يُعتقد أنها تشكل 80٪ من كتلة الكون ، ولكن لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر ، تقترح دراسة لومبرايزر أن المادة الغريبة يمكن أن تعمل مثل حقل أكسيون ، وهو جسيم افتراضي يعتبر أحد أكبر المتنافسين على هوية المادة المظلمة.