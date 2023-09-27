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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صحيفة شهيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإظهار تفاصيل وجه "يسوع"| شاهد

صحيفة شهيرة تستخدم
صحيفة شهيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإظهار تفاصيل وجه يسوع

بمناسبة الذكرى الـ90 على عرض قماش كفن تورينو (قطعة من الكتان يقال أن السيد المسيح قد كُفِن بها أثناء دفنه) لأول مرة في المصلى الملكي بكاتدرائية سان جيوفاني باتيستا في مدينة تورينو الإيطالية والذي يرجع تاريخه إلى 600 عام، قررت صحيفة ديلي ستار الاحتفال وإظهار تفاصيل وجه يسوع بواسطة الذكاء الاصطناعي.

معمل Midjourney

 

استعانت صحيفة ديلي ستار بمعمل Midjourney ( معمل أبحاث مستقل ينتج برنامج ذكاء اصطناعي خاص ومفتوح المصدر وينشئ صورًا من الأوصاف النصية) لمعرفة كيف كان شكل يسوع الحقيقي من خلال قطعة كفن تورينو، حيث يدعي البعض أن هذه القطعة المثيرة للجدل تُظهِر الوجه الحقيقي للسيد المسيح بعد أن تم لفها حوله بعد صلبه.

تفاصيل وجه يسوع بالذكاء الاصطناعي

توضح الصور المُعدة بالذكاء الاصطناعي وجهًا نابضًا بالحياة لما تعتقد منظمة العفو الدولية أنه يبدو عليه يسوع مقارنة بقطعة القماش الأصلية التي يبلغ طولها 14 قدمًا (4.2 مترًا)، فيظهر في الصور رجل ذو شعر طويل ولحية وعيناه مفتوحتان وينظران إلى الخارج مباشرة. كما يمكن أيضًا رؤية جزء من جسده.

شكوك حول كفن تورينو

وبحسب صحيفة ديلي ستار، أولئك الذين حضروا إلى الكاتدرائية في عام 1933 كانوا متأكدين من أن دم يسوع المسيح كان على القماش، على الرغم من أن الكثير من الشكوك لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. 

لقد تم الكشف عن قماش كفن تورينو لأول مرة للجماهير منذ حوالي 600 عام، وحتى ذلك الحين، اعتقد البعض أن الكفن كان على الأرجح عملية احتيال أكثر من كونه آثارًا حقيقية ليسوع.

كتب الأسقف الفرنسي بيير دارسيس إلى البابا كليمنت السابع عام 1390 ليقول إنه يعتقد أن الكفن ليس أكثر من مجرد "خدعة يد ذكية". وقال بدلا من ذلك إنه من المرجح أن يكون ذلك الشخص "يعلن كذبا أن هذا هو الكفن الفعلي الذي دفن فيه يسوع في القبر. وذلك بغرض جذب الجماهير لانتزاع الأموال منهم بحيلة ماكرة". وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

لقد تم بالطبع العمل لمحاولة الوصول إلى الجزء السفلي من أصالة الكفن، حيث وجد التأريخ الكربوني أنه ربما تم إنشاؤه بين الفترة 1260 م و1390 م. 

وفي الوقت نفسه، في عام 1979، أعلنت لجنة تورينو أنه من المحتمل أن البقع لم تكن دمًا، بل صبغة. ثم، في عام 2018، أفاد علماء الطب الشرعي أنه تم إنشاؤه بشكل مصطنع في عمل نشر في مجلة علوم الطب الشرعي. وفي الوقت نفسه، لم تقبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أو ترفض تمامًا حقيقة الكفن.

كفن تورينو السيد المسيح المصلى الملكي بكاتدرائية سان جيوفاني باتيستا يسوع معمل Midjourney الذكاء الاصطناعي

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