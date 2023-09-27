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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع بالحسنة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.. تفاصيل

اجتماع بالحسنة استعدادا
اجتماع بالحسنة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد المحاسب سعد خليل بغدادي  مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادت النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد  ٠٠ وكذا متابعة سير العمل وانتظامه داخل الادارات بديوان عام المجلس والمدينة ،بناءاً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء. 

 

حضر الاجتماع ، مديري القطاعات الخدمية بالمدينة و رؤساء الوحدات المحلية بمركز الحسنة .. حيث تم مناقشة الاستعدادت النهائية للعام الدراسي الجديد،  والوقوف علي مدي جاهزية المدارس والانتهاء من كافة أعمال الصيانه اللازمه لجميع المدارس بنطاق مركز ومدينة الحسنة.
 

حيث بدأ الإجتماع مقدما التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف وقرب احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة والتي تأتي بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد

وأكد  خلال الاجتماع  علي متابعة المدارس وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد بنطاق المركز والمدينة والعمل على  توفير كافة المستلزمات اللازمه من مياه وكهرباء بكافة المدارس.

 كما تم التأكيد علي إستمرار أعمال النظافة ورفع وإزالة كافة الاشغالات بميحط المدارس،  مع تمهيد الشوارع المحيطة بها لسهولة الوصول إليها وذلك لتوفير البيئة الملائمة لكافة أبناءنا الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد في سهوله ويسر وأمان .

رفع كفاءة :

وعلي صعيد آخر وفي نفس السياق عقد رئيس المركز والمدينة اجتماعا أخر ، لرفع كفاءة الإدارة الهندسية بالمجلس بحضور محمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ومشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية،  وقسم المتغيرات المكانية،  وذلك لمتابعة سير العمل بصفة مستمرة داخل الادارات .

 والاستفادة من الكفاءات والدفع بالقيادات للنهوض بمنظومة العمل واستحداث الخدمات التكنولوجية والتي من شأنها رفع كفاءة منظومة العمل بالجهاز الإداري علي مستوي المركز والمدينة.

 

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الحسنة الدراسي أستعدادا المدارس العمل

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