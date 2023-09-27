عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضى

شغب الملاعب
شغب الملاعب

نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض على تعطيل نشاط رياضى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الشغب  الكروى فى الملاعب

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.

تعطيل نشاط رياضى نشاط رياضي قانون الرياضة التحريض الشغب الكروى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تكشف شروط الوظائف الخالية بالمحافظات للعاملين بالدولة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

فرار ثلت السكان لأرمينيا.. أذربيجان تعلن القبض على رئيس حكومة كاراباخ السابق

مشاجرة بين صاحب محل وعاطل تنتهى بوفاة الأول في الإسكندرية

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

مصر بتعلم ولادها| محو أمية أكثر من 5 ملايين مواطن في عهد السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ