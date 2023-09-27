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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عُمرُه 5 سنين.. التصريح بدفن جثة صغير سقط من الطابق الخامس بالقليوبية

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة طفل سقط من الطابق الخامس في أثناء لهوه، وذلك بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليها، كما طلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.

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وتلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بسقوط طفل من الطابق الخامس بدائرة المركز.

وأخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ش ا ش"، 5 سنوات، سقط من الطابق الخامس من أعلى سطح منزله في أثناء لهوه.

ونقلت الجثة إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات؛ فأصدرت قرارها المتقدم.

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