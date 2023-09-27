صحف السعودية| بيان عاجل من الخارجية بشأن حريق نينوي في العراق.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان البحرين في استشهاد قواتها باليمن

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وقال الملك سلمان: "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين، ومعربين لكم ولأسر الشهداء ولشعب مملكة البحرين الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وقال ولي العهد: "علمت ببالغ الحزن نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسر الشهداء أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

وفي خبر آخر، وقع انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناجورنو كاراباخ، ومع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300 آخرين.

وقالت حكومة أرمينيا إن أكثر من 13500 شخص أي حوالي 12% من سكان المنطقة، فروا عبر الحدود منذ أن هزمت أذربيجان الانفصاليين الذين حكموا المنطقة الانفصالية منذ حوالي 30 عامًا في عملية عسكرية سريعة الأسبوع الماضي. وسارع سكان ناجورنو كاراباخ إلى الفرار بمجرد أن رفعت أذربيجان الحصار الذي دام 10 أشهر على الطريق الوحيد في المنطقة إلى أرمينيا.

وقد تسبب هذا الحصار في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وفي حين تعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن، إلا أن العديد من السكان يخشون الانتقام.

وقالت وزارة الصحة الأرمينية إن طائرة هليكوبتر نقلت بعض ضحايا الانفجار إلى أرمينيا، ومن المتوقع إجراء المزيد من الرحلات الجوية.

وبحسب ما ورد كانت قوة حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ تنقل الضحايا إلى أرمينيا بطائرة هليكوبتر.

ووقع الانفجار بينما كان الناس يصطفون لملء سياراتهم في محطة وقود خارج ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة، وقالت إدارة الصحة التابعة للحكومة الانفصالية إنه تم العثور على 13 جثة وتوفي سبعة أشخاص متأثرين بجراحهم جراء الانفجار. وتم نقل 290 شخصًا آخرين إلى المستشفى، وما زال العشرات منهم في حالة خطيرة.

صحيفة عكاظ

أدي حريق شب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف، إلى مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن دائرة الصحة في محافظة نينوى، أنه تم «تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً حصيلةً أولية»، جراء الكارثة التي حلت بالبلدة المسيحية الواقعة شرق مدينة الموصل.

وفي مستشفى الحمدانية العام، شاهد مصور وكالة الأنباء الفرنسية سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون جاؤوا للتبرع بالدم.

من جهته، قال الدفاع المدني إن «معلومات أولية» تشير إلى أن سبب الحريق هو «استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف»، ما أدى إلى «إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر»، ثم انتشر «الحريق بسرعة كبيرة».

وفي خبر آخر، فازت المملكة السعودية - ممثلة بالديوان العام للمحاسبة - برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030.

وتم اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه التاسع والخمسين، الذي عقد بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية في الفترة 21 - 22 سبتمبر 2023، بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

ويشار إلى أن منظمة «الآسوساي» تأسست في 1978، وتتألف من (48) عضواً من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حالياً مكتب المراجعة بمملكة تايلند، كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهمات الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

صحيفة المدينة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.

وعبرت الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي خبر آخر، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 94.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.3%، إلى 90.70 دولار.

وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.