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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

صدى البلد

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، بابوا غينيا الجديدة، اليوم الأربعاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 91 كيلومترا، شرق مدينة كوكوبو، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال عنيف يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية ولا أنباء عن ضحايا

وكان زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الأربعاء أيضا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا من منطقة ساند بوينت بالولاية، وعلى عمق 49.7 كيلومتر.

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