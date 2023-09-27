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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يبعد حكم نيويورك القضائي المؤيدين من حول ترامب

ترامب
ترامب

لا قضايا ولا إدانات ولا حتى اتهامات بالخيانة صارت تمنع الأمريكيين من مؤيدي ترامب على تأييده، فالأمر خرج من دائرة الانتخابات والشعبية السياسية إلى الولاء التام المطلق، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

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ويقول المراقبون ، إن شعبية ترامب مازالت مستمرة إلا أن هناك طيف من الأمريكيين صاروا لايرون فيه رئيس محتملة.

بل يعتبره رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي خطر على الأمن القومي الأمريكي.

وتقول الاستطلاعات ، إن شعبية ترامب ليست كالسابق لكنه حتى الآن يبقى الأوفر حظا في نسب التأييد بين الجمهوريين.

وصدر بالأمس قرار يدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وأدان المدعي العام الرئيس الأمريكي السابق بتهمة خداع البنوك وشركات التأمين من خلال المبالغة في تقييم الأصول.

ويضيق قرار القاضي حدود المحاكمة الأسبوع المقبل.

وأدان قاض أمس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال خلال تعاملاته التجارية على مدى العقد الماضي، في انتصار كبير للقضية المدنية التي رفعها المدعي العام في نيويورك ضد الرئيس الأمريكي السابق، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقرر القاضي في نيويورك آرثر إنجورون، أن ترامب وشركته خدعوا البنوك وشركات التأمين والدائنين من خلال المبالغة في تقدير قيمة ممتلكاته "بشكل صارخ" والمبالغة في صافي ثروة قطب العقارات على الأوراق التي تم استخدامها لعقد الصفقات.

وفي حكمه المكون من 35 صفحة، كتب إنجورون أن البيانات المالية المقدمة من ترامب "تحتوي بوضوح على تقييمات احتيالية استخدمها المدعى عليهم في الأعمال التجارية".

لكن رغم كل ذلك يبقى لسير القضايا أن يحسم حظوظ ترامب والتي يقاومها ترامب بشدة.

ولا يرى مؤيدوه حجم الكذب الذي يمارسه ترامب وشركته.

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