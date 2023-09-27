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برلمان

اقتصادية النواب: اجتماعات البنك الآسيوى كشفت الإنجازات الكبيرة لمصر فى البنية التحتية

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أهمية استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وأنها تعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر إقليميًا وعالميًا ، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات كشفت لجميع الدول المشاركة فى هذا الحدث العالمى الكبير حجم المشروعات القومية العملاقة بصفة عامة والمشروعات العملاقة بالبنية التحتية والاساسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وأشاد "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم بحرص البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية على اعطاء أولوية قصوى لعقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم معتبراً هذا المؤتمر بمثابة فرصة كبيرة وجيدة للترويج للفرص الاستثمارية والتنموية ذات المزايا التنافسية والتفضيلية التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام هذا المؤتمر بصفة عامة وحرصه خلال كلمته على استعراض التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية والاحتياجات التنموية للشعب المصري والتي تحتاج إلى تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات على نحو يدعم المسار التنموي القارى بصفة خاصة ، مؤكداُ أن كلمة الرئيس السيسى سوف آفاقًا واسعة وكبيرة أمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتُسهم في دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة للتمويلات التى قدمها البنك الآسيوى والتى وصلت لأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروعا مشيراً الى أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن مشروعات البنية التحتية والاساسية العملاقة التى تمت فى مصر سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لمصر خلال السنوات القليلة القادمة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها ، مؤكداً أن مصر أصبحت من الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله.

الدور الريادي البنية التحتية الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية العملاقة البنك الاسيوي للاستثمار

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