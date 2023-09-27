السفير السعودي في القدس: زيارتي لـ«رام الله» تمهد لتنفيذ كل ما يخدم الفلسطينيين

أكد السفير السعودي في فلسطين، نايف السديري، أن زيارته إلى رام الله تمهد لتعزيز العلاقات وتنفيذ كل ما يخدم فلسطين، حسبما أفادت شبكة “العربية”.

وصل السفير السعودي، إلى رام الله، أمس الثلاثاء، لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين.

ونشر السديري، صورا من زيارته إلى فلسطين، على موقع “إكس”- تويتر سابقا- وعلق عليها: "من دولة فلسطين الحبيبة، أرض كنعان، أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".

ومن جانبه، تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الثلاثاء، أوراق اعتماد السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

وعيَّنت السعودية سفيرها لدى الأردن، نايف السديري، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس، في أغسطس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

بدورها، رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين، أمس الاثنين، بزيارة سفير السعودية.