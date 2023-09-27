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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقميص شفاف وخلخال.. ابن راغب علامة يثير الجدل بصور جديدة

راغب علامة
راغب علامة

نشر خالد ابن الفنان راغب علامة صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثار من خلالها حالة من الجدل الواسع. 

وظهر ابن راغب علامة وهو يرتدي قميصا شفافا وخلخالا فى قدمه وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم بعض المتابعين عليه ولعل من أبرز هذه التعليقات “هل هذا لباس رجل ؟”. 

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راغب علامة 

يذكر أن النجم  راغب علامة، بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة  بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم  قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

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