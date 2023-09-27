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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«تدريس النص الرقمي» أحدها.. توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكليتي اللغة العربية بالأزهر

صدى البلد

انتهت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس الذي نظمته كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية، بالتعاون مع كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود، إلى عدد من التوصيات.

وتمثلت التوصيات فيما لي:

- الاهتمام والعناية بتدريس النص الرقمي في مرحلة الإجازة العالية (الليسانس) والدراسات العليا، وعقد دورات تعريفية بالرقمنة ومصطلحاتها وتوظيفها في خدمة اللغة العربية بتراثها المختلف.

- رصد التحديات التي تواجه العلوم العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيجاد حلول لها تتوافق مع الرقمنة، والعمل على دراسة  تطور الأساليب من خلال الكتابات الرقمية التي تتخلق في إطار الوسائط التكنولوجية.

- تعميق الصلة بين التراث والتقنية المعاصرة وبخاصة الرقمنة والعمل على تكوين مدونة للتراث الأزهري عقديا وفقهيا ولغويا.

- العمل على جمع روايات العشرين للقراءات المتواترة تنفرد به جامعة الأزهر من خلال متخصصين ثقات، وإقصاء ما دون ذلك مما لم يعتمد؛ بسبب تفشي أخطاء غير المتخصصين، وحفاظا على صحة قراءة القرآن الكريم وتواتره، والعمل علي إبراز المعاجم الإلكترونية ودراستها وبيان المآخذ عليها، مع استعمال البديل المناسب للكلمات الذائعة المستغربة من خلال استعمال الأصل العربي لهذه الكلمات.

يشار إلى أن المؤتمر، انعقد بعنوان: (الثقافة العربية في ضوء التحول الرقمي) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية رئيس المؤتمر، والدكتور يوسف عبد الوهاب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود.

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