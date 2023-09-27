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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لـ الزمالك | بعثة أرتا سولار الجيبوتي تصل القاهرة

صدى البلد

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرتا سولار بطل جيبوتي استعدادا لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان في استقبال بعثة الفريق الجيبوتي مسؤولي العلاقات العامة بنادي الزمالك.

 لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا كان انتهى بفوز أرتا سولار بهدفين دون مقابل.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي ،ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.
ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق  في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .

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