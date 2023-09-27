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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

أمريكا..فيديوهات
أمريكا..فيديوهات صادمة توثق عمليات سرقات بالعشرات في محال

بعد أن ساهمت مقاطع الفيديو في العثور على حالة فوضى أمام العديد من المحال وسط المدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، وانخفضت درجات الحرارة إلى سرقات جماعية. 

وأظهرت مقاطع الفيديو الصادمة التي انتشرت من وسط المدينة الأمريكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات مرتدية أقنعة وأغطية للرأس تقتحم أحد متاجر "آبل"، و"فوت لوكر"، و"لولوليمون". 

سرقات وفوضى 

قال القائم بأعمال مفوض الشرطة، جون ستانفورد في مؤتمر صحفي: “ضباط الشرطة ألقوا القبض على ما بين 15 و20 شخصا شارك معظهم بالسرقات، كما تم العثور على سلاحين”. 

وأضاف “جون ستانفورد ”: “لن يتم التسامح مع ما حدث”، مؤكدا: "قمنا باعتقالات وسنواصل القيام بالاعتقالات حتى يتم اعتقال جميع الأفراد المسؤولين عما رأيناه الليلة".

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وحث القائم بأعمال مفوض الشرطة بالولاية الأمريكية كل من يعرف أي شخص متورط في النهب أو يحاول بيع البضائع المسروقة بإبلاغ الشرطة.

واختتم وفقا ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” منذ قليل: "أعطونا المعلومات حتى نتمكن من إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص واعتقالهم، مدينتنا لا تستطيع تحمل هذا النوع من الهراء".

(3) R A W S A L E R T S on X: "🚨#BREAKING: Large Crowds of people have started Riot and Loot multiple stores as Citywide Rapid Response has been Activated 📌#Philadelphia | #PA Philadelphia Police have activated a citywide rapid response following large crowds of people gathering and rioting, and engaging… https://t.co/ronKIax9rO" / X (twitter.com)

 

(3) Stay Frosty 🇺🇲 on X: "🚨Just in: Apple and many stores in Philadelphia being looted. Philly is fallen! #Philadelphia #PA #looting https://t.co/hnfpAJhvIp" / X (twitter.com)

 

لمشاهدة الفيديو الأول اضغط هنا 

لمشاهدة الفيديو الثاني اضغط هنا 

فوضى مدينة فيلادلفيا بنسلفانيا سرقات جماعية أمريكا اخبار امريكا

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