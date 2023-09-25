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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض نهر المسيسيبي وأزمة مياه شرب تواجه ولاية أمريكية

نهر المسيسيبي
نهر المسيسيبي

تواجه ولابة نيو أورليانز الأمريكية أزمة مياه شرب فيما يعد أمرًا نادرًا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

وتواجه الولاية أزمة مياه شرب وسط تسرب المياه المالحة إلى نهر المسيسيبي الذي يتقلص بسرعة.


تتعرض موارد المياه المحلية في جنوب لويزيانا للضغط بسبب تسرب المياه المالحة من خليج المكسيك إلى مستويات المياه المنخفضة تاريخياً في الجزء السفلي من نهر المسيسيبي، مما يشكل خطراً صحياً محتملاً على أنظمة المياه العامة التي تعتمد على هذه المياه.


وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز (ديمقراطي)  في بيان إن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية لنهر المسيسيبي تتوقع أن ينخفض ​​منسوب النهر إلى مستويات منخفضة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وذكر إدواردز : "لسوء الحظ بسبب  الطقس الجاف، بدأنا نرى تسرب المياه المالحة إلى أعلى النهر على الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من  ذلك، والتي يقول بها فيلق المهندسين بالجيش".

وقع عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل (ديمقراطي)  على إعلان طوارئ  بشأن تسرب المياه المالحة الأسبوع الماضي، وكتب أن المدينة تراقب الوضع “عن كثب”.


خلال  مؤتمر صحفي  قبل أيام ، قال إدواردز إن الولاية  صارت على بعد أيام  من طلب إعلان الطوارئ من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في آثار تسرب المياه المالحة.

وحث إدواردز السكان على عدم الذعر أو التسرع في شراء المياه المعبأة، مضيفًا أنه سيتم إخطار السكان مسبقًا إذا كانت المياه المالحة ستؤثر عليهم.


ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه تم جلب حوالي 15 مليون جالون من المياه العذبة لسكان المناطق المتضررة. 
 

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