حضارة مصر موجودة.. معرض رمسيس الثاني بباريس يحقق أكبر عدد من الزيارات

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مدينة مارسيليا الفرنسية متميزة بتعدد الثقافات والديانات؛ فهي نموذج للتعايش، وتعد السياحة إحدى وسائل التعارف بها، متابعا: «عند التحدث عن الثقافة والسياحة في فرنسا؛ لا بد من ذكر اسم مصر، كونها متواجدة في باريس ومارسيليا».

وأضاف «شقير»، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العاصمة الفرنسية باريس، استضافت معرضا لرمسيس الثاني، وحقق أكبر عدد من الزيارات.

وأشار إلى أن فرنسا تتصدر المشهد والعالم في السياحة الدولية؛ ما جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يختصها بخطاب خاص عن السياحة، ويؤكد أن الدولة إبان جائحة كورونا خسرت الكثير، ولكنها حافظت على قطاع صناعة السياحة.

وأوضح أن كل مدينة في فرنسا، لها طابع وسياحة خاصة، ومدينة جرونوبل تضم متحفا لشامبليون، ومن هنا نتحدث عن “فك رموز حجر رشيد”؛ لذلك اسم مصر موجود دائما في فرنسا، موضحا أن باريس تتربع على عرش السياحة.