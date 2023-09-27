عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لحوم غير صالحة ومواد غذائية فى حملة مكبرة بطلخا

حملة على الأسواق
حملة على الأسواق

شن مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية برئاسة رحاب المزين، رئيس مجلس المدينة، وبناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحيه بطلخا والتموين والطب البيطري للجان الخماسية والحملات التموينية بأن تستمر فى جهودها لمراقبة الأسعار والمنتجات داخل مركز طلخا.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 15 كيلو لحم “ذبح خارج السلخانة”، وإعدام 3 لترات عصير غير صالحه للاستهلاك الآدمي، كذلك تم إعدام.4  كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى. 

كذلك تم إعدام 2 كيلو بسطرمة غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وإعدام كيلو جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، أيضا إعدام 5 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير 3 محاضر عدم  حمل شهادة صحية، وتحرير محضر عدم توافر اشتراطات صحية.

وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من أحمد محمد إبراهيم، نائب رئيس المركز، وإيمان صالح، نائب رئيس المركز، ومحمد أحمد محمد عياد، مفتش أغذية الإدارة الصحية بطلخا، وممدوح محمد قاسم، التموين، والدكتورة سما عبد الكريم طوسون، طب بيطري، وأميرة عبد الجواد، مدير تنمية اقتصادية.

FB_IMG_1695817995732
FB_IMG_1695817995732
FB_IMG_1695817967243
FB_IMG_1695817967243
FB_IMG_1695817957293
FB_IMG_1695817957293
FB_IMG_1695817954600
FB_IMG_1695817954600
FB_IMG_1695817988255
FB_IMG_1695817988255
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنتجات المقدمة بمحافظة الدقهلية رئيس مجلس المدينة صالحة للإستهلاك الآدمى غير صالحة للاستهلا مراقبة الأسواق مصنعات لحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمساكن الجلاء.. شاهد

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ودور حسام غالي

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

رسائل تهديد وسيارة مشتعلة وخطوبة مرفوضة.. أسرار جديدة في جريمة جامعة القاهرة

رفض رسمي | خالد الغندور يعلن عن صدمة بشأن كهربا في الزمالك

شاهد.. أول صور تظهر آثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

روسيا: نُعلق آمالا كبيرة على «بريكس».. والتعاون مع أفريقيا ركيزة للتعددية القطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

عراقي يصرخ على الهواء: فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ