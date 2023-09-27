ضبط لحوم غير صالحة ومواد غذائية فى حملة مكبرة بطلخا

شن مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية برئاسة رحاب المزين، رئيس مجلس المدينة، وبناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحيه بطلخا والتموين والطب البيطري للجان الخماسية والحملات التموينية بأن تستمر فى جهودها لمراقبة الأسعار والمنتجات داخل مركز طلخا.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 15 كيلو لحم “ذبح خارج السلخانة”، وإعدام 3 لترات عصير غير صالحه للاستهلاك الآدمي، كذلك تم إعدام.4 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كذلك تم إعدام 2 كيلو بسطرمة غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وإعدام كيلو جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، أيضا إعدام 5 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر عدم توافر اشتراطات صحية.

وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من أحمد محمد إبراهيم، نائب رئيس المركز، وإيمان صالح، نائب رئيس المركز، ومحمد أحمد محمد عياد، مفتش أغذية الإدارة الصحية بطلخا، وممدوح محمد قاسم، التموين، والدكتورة سما عبد الكريم طوسون، طب بيطري، وأميرة عبد الجواد، مدير تنمية اقتصادية.

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